Укргідроенерго та УЗ відреагували на терміновий указ Кабміну: заплатили 3 млрд грн дивідендів

Очікується перерахування дивідендів ще від чотирьох держкомпаній

Фото: пресслужба НБУ

Дві із шести компаній, які Кабінет міністрів вчорашнім розпорядження зобов'язав терміново виплатити дивіденди, вже перерахували гроші до держбюджету.

Укргідроенерго відзвітували про перерахування 1,75 млрд гривень дивідендів. Це авансовий платіж за результатами господарської діяльності у 2023 році.

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Згідно з урядовим розпорядженням, Укргідроенерго мало забезпечити авансове перерахування до держбюджету річних дивідендів виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі щонайменше 50% суми річних дивідендів.

У 2023 році Укргідроенерго сплатило 8,3 млрд гривень до державного бюджету, зокрема й дивіденди.

Також гроші перерахувала Укрзалізниця – 1,259 млрд грн авансового внеску з дивідендів.

Згідно з урядовим рішенням, норматив відрахувань для Укрзалізниці встановлено на рівні 50% за умови, що 30% прибутку компанії буде направлено на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Очікується перерахування дивідендів ще від держкомпаній НАК "Нафтогаз України", "Українська оборонна промисловість", "Українські енергетичні машини", "Нижньодністровська ГЕС".

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