Укрпошта увеличила в три раза лимит выдачи наличных с карточек в почтовых отделениях

Укрпошта увеличила в три раза лимит выдачи наличных с платежных карт через POS-терминалы в почтовых отделениях до 15 000 грн за одну операцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сеть Укрпошты состоит из 5 000 POS-терминалов, расположенных в 3 200 отделениях компании по всей стране. Почтовый оператор входит в топ-7 компаний-эквайеров в Украине по количеству POS-терминалов. Значительная часть из них размещена в почтовых отделениях небольших населенных пунктов до 2000 жителей, где нет банкоматов.

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В первом квартале текущего года клиенты Укрпошты пользовались POS-терминалами компании 207 000 раз, сняв наличных на 287 млн грн.

По словам заместителя гендиректора Укрпошты по развитию сети Дмитрия Полищука в планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам.

30 марта 2021 года Укрпошта добилась повышения тарифов на доставку пенсий.

22 апреля Компьютеризированные отделения Укрпочты начали принимать электронные документы в приложении Дія для оплаты платежей от 5000 грн.

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Роман Брыль

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