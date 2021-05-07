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Укрпошта увеличила в три раза лимит выдачи наличных с карточек в почтовых отделениях

07.05.2021, 08:46
Укрпошта увеличила в три раза лимит выдачи наличных с карточек в почтовых отделениях - Фото
Отделение Укрпочты (Фото: LIGA.net)

Укрпошта увеличила в три раза лимит выдачи наличных с платежных карт через POS-терминалы в почтовых отделениях до 15 000 грн за одну операцию. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Сеть Укрпошты состоит из 5 000 POS-терминалов, расположенных в 3 200 отделениях компании по всей стране. Почтовый оператор входит в топ-7 компаний-эквайеров в Украине по количеству POS-терминалов. Значительная часть из них размещена в почтовых отделениях небольших населенных пунктов до 2000 жителей, где нет банкоматов.

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В первом квартале текущего года клиенты Укрпошты пользовались POS-терминалами компании 207 000 раз, сняв наличных на 287 млн грн.  

По словам заместителя гендиректора Укрпошты по развитию сети Дмитрия Полищука в планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам.

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Роман Брыль
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снятие наличных POS-терминалы почтовые отделения
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