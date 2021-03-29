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Укрпочта добилась повышения тарифов на доставку пенсий. Минсоцполитики ищет альтернативы

29.03.2021, 19:06
Укрпочта добилась повышения тарифов на доставку пенсий. Минсоцполитики ищет альтернативы - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство социальной политики и Министерство инфраструктуры Украины планируют увеличить тарифы на доставку пенсий Укрпочтой. После повышения стоимость доставки одной пенсии вырастет с 60 до более 100 гривень. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Министр уточнила, с 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 гривень. Предыдущее правительство уже повышало тарифы, в среднем на 45%.

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Лазебная отметила, что 31 марта 2021 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен подписать новый договор с Укрпочтой о продлении услуг по доставке и выплате пенсий. По словам министра, 35% пенсионеров получают пенсии в отделениях Укрпочты, часть из них Минсоцполитики хочет перевести на обслуживание в банковские учреждения.

Для оставшихся пенсионеров в Министерстве хотят на конкурсной основе выбрать новую организацию, которая в будущем смогла бы доставлять и выплачивать пенсии.

"Но пока этого нет, мы все же будем просить Укрпочту", – сообщила Лазебная.

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  • Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными

  • По данным Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.

  • Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко рассказала, как Пенсионный Фонд  планирует проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковской карты, прежде чем продолжить им выплаты.

Юлия Кузнецова
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пенсионный фонд Укрпочта Минсоцполитики почтовые тарифы
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