Приват, Ощадбанк и Райффайзен. Какие банки обслуживают украинских пенсионеров

По состоянию на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В сообщении отмечается, что 52,6% пенсионеров получили пенсии в ПриватБанке. Ощадбанк обслуживает 36,7% пенсионеров. Третий в списке – Райффайзен Банк Аваль, который выплачивает пенсии 4,6% клиентов-пенсионеров. Все остальные остальные банки обслуживают 6,1%.

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В тоже время, согласно отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому, посвященному деятельности негосударственный пенсионных фондов, частные фонды за три квартала 2020 года выплатили 1,070 млрд грн пенсий 86 тысячам участников системы. Всего, на конец третьего квартала 2020 года, в системе насчитывалось 880,4 тыс человек.

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Юлия Кузнецова

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