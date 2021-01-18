Приват, Ощадбанк и Райффайзен. Какие банки обслуживают украинских пенсионеров
По состоянию на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
В сообщении отмечается, что 52,6% пенсионеров получили пенсии в ПриватБанке. Ощадбанк обслуживает 36,7% пенсионеров. Третий в списке – Райффайзен Банк Аваль, который выплачивает пенсии 4,6% клиентов-пенсионеров. Все остальные остальные банки обслуживают 6,1%.
Читайте также: Министр соцполитики Лазебная: "Без накопительных пенсий придется повышать налоги"
В тоже время, согласно отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому, посвященному деятельности негосударственный пенсионных фондов, частные фонды за три квартала 2020 года выплатили 1,070 млрд грн пенсий 86 тысячам участников системы. Всего, на конец третьего квартала 2020 года, в системе насчитывалось 880,4 тыс человек.
Читайте также: Проверка кризисом. Как частные пенсионные фонды пережили 2020 год и на чем заработали
- В январе два миллиона украинских пенсионеров получат надбавку к пенсиям в 400 грн.
- Министерство социальной политики рассчитывает возобновить индексацию пенсий для всех украинских пенсионеров с 2022 года.
- 86 000 человек в Украине получают дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Согласно статистике Нацкомиссии по ценным бумагам, большую часть участников НПФ составляют лица в возрасте от 25 до 50 лет (55,6%).
Комментарии