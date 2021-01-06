Надбавка в 400 гривень. Минсоцполитики рассказало, кому ждать повышения пенсий в январе
06.01.2021, 17:16
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В январе два миллиона украинских пенсионеров получат надбавку к пенсиям в 400 грн. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.
Она уточнила, что речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет, у которых имеется полный рабочий стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет. Повышение также консется всех пенсионеров, получающих менее 2400 грн пенсии.
По подсчетам Минсоцполитики, повышение коснется 2,2 млн человек.
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- В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. Повышенную пенсию получили 10 млн украинских пенсионеров пенсионеров. В начале 2020 года около 4 млн пенсионеров получали пенсию ниже 2000 грн, к концу года эта цифра снизилась до 1,8 млн человек, уточняют в Минсоцполитики.
- С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2400 грн. В Минсоцполитики уточнили, что увеличение продиктовано повышением минимальной заработной платы до 6000 грн.
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