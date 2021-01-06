UA

Надбавка в 400 гривень. Минсоцполитики рассказало, кому ждать повышения пенсий в январе

06.01.2021, 17:16
Надбавка в 400 гривень. Минсоцполитики рассказало, кому ждать повышения пенсий в январе - Фото
пенсии Depositphotos

В январе два миллиона украинских пенсионеров получат надбавку к пенсиям в 400 грн. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Она уточнила, что речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет, у которых имеется полный рабочий стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет. Повышение также консется всех пенсионеров, получающих менее 2400 грн пенсии.

По подсчетам Минсоцполитики, повышение коснется 2,2 млн человек.

Читайте также: Если не будет пенсий. Как выбрать частный пенсионный фонд и накопить самому? Шесть советов

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
повышение пенсий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 