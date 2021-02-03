Выплата пенсий через банки. Пенсионный фонд хочет проверить "неактивных" пенсионеров

Пенсионный фонд планирует проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковской карты, прежде чем продолжить им выплаты. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

По ее словам, ПФУ получил от банков, обслуживающих пенсионеров, перечень получателей пенсий, которые давно не обналичивали выплаты. Пенсионный фонд организовывает встречу с пенсионерами, чтобы выяснить причины, почему люди не воспользовались начисленными деньгами, добавила Охрименко. До момента повторной идентификации таким пенсионерам выплаты будет производить Укрпочта.

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"Возможно, человек умер, возможно, куда-то поехал, возможно, еще какие-то обстоятельства мешали получить пенсионную выплату", – сказала она.

Охрименко уточнила, что гражданам, которые из-за проблем со здоровьем не могут прийти в отделение Пенсионного фонда, нужно дистанционно необходимо уведомить ПФ об этом. После этого сотрудник фонда лично проведет идентификацию на месте удобном пенсионеру, пояснила она.

По ее словам, чтобы восстановить выплаты через банк, пенсионер должен написать заявление: в следующем месяце выплата в банковском учреждении возобновится - с той же датой и на тот же счет.

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Юлия Кузнецова

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