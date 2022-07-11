Укрзалізниця выплатила $36 млн по еврооблигациям, несмотря на финансовые потери из-за войн

Укрзалізниця выплатила купоны по еврооблигациям, выпущенным в июле 2021 года общим объемом $300 млн и с погашением в 2026 году. Это последний купонный платеж, который УЗ должна осуществить в этом году, говорится в сообщении компании.

УЗ также произвела выплату купона по еврооблигациям, выпуск которых состоялся в июле 2019 года общим объемом $594,9 млн и погашением в 2024 году.

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Общая сумма двух выплат составила более $36 млн.

После полномасштабного нападения РФ на Украину Укрзалізниця понесла значительные потери и вынуждена направлять средства на восстановление разрушенной врагом инфраструктуры, подчеркивают в УЗ.

В начале июля руководство УЗ провело переговоры с международными донорами по привлечению кредитов для поддержки финансового состояния компании.

Предварительно компания договорилась со Всемирным банком и ЕБРР о получении кредитов на $200 млн и 50 млн евро соответственно.

9 июля 2021 года Укрзалізниця разместила еврооблигации на $300 млн.

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Роман Брыль

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