Улучшение условий для ведения бизнеса. Что приготовил Кабмин на 2021 год

14 сентября, правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс и другие законы в части обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Проект закона разработан с целью увеличения поступлений в госбюджет в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отметили в правительстве, предложенные Министерством финансов изменения в НКУ содержат ресурсные нормы, нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования.

В части улучшения условий ведения бизнеса предусматривается:

– для с/х производителей не будут начисляться обязательства по НДС в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья);

– исключения из состава доходов плательщиков единого налога средств господдержки от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций;

– исключения из состава доходов ФЛП (ФОП - укр.) и граждан средств, полученных от Фонда развития инноваций;

– исправление несогласованности законодательства по маркировке жидкостей для электронных сигарет;

– устранение несогласованности законодательства о лицензировании обращения горючего с законодательством о труде;

– пролонгация срока списания задолженности по ЕСВ так называемым спящим ФЛП (ФОП - укр.) на два месяца.

Также изменениями в кодексе хотят отменить мораторий на проведение документальных и фактических проверок, списать суммы финансовых санкций (штрафов и пени), при условии полного погашения сумм налогового долга в течение шести месяцев, на который начислены финансовые санкции.

Нововведения также предлагают установить разрешение взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

В Кабмине отмечают, что сейчас Минфин вместе с ГНС и представителями бизнеса обсуждают проблемы, возникающие при остановке регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

В правительстве также прогнозируют, что законопроект позволит увеличить поступления налогов и сборов в государственный бюджет – на 2,7 млрд гривень, а в местные бюджеты – на 0,5 млрд гривень.

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Наталия Софиенко

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