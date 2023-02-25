USAID через Всемирный банк выделил Украине $2,5 млрд на предоставление госуслуг

24 февраля Группа Всемирного банка объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму $2,5 млрд, сообщает пресс-служба ВБ.

Грант является прямой бюджетной поддержкой правительства и предоставляется для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства в условиях войны.

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Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID). Их переведут правительству Украины после того, как его приемлемые расходы проверит Всемирный банк.

Грант будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, систем образования и здравоохранения, выплату пенсий, финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку программ социальной помощи, финансирование зарплат работников государственного сектора, предоставляющих основные услуги.

"Мне приятно, что Всемирный банк мобилизовал $20,6 миллиарда на поддержку Украины с тех пор, как началась война. Из этой суммы $18,5 млрд уже выплачено, на помощь более 12 миллионам украинцев. Мы будем и дальше поддерживать народ Украины через проекты экстренных ремонтов и координацию с украинским правительством усилий по восстановлению и реконструкции", – сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

Нынешнее дополнительное финансирование является продолжением нескольких ранее объявленных пакетов для проекта PEACE.

Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросе бедности, заявил ранее региональный директор Всемирного банка.

Наталія Софієнко

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