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Война отбросила Украину на 15 лет в вопросах бедности – Всемирный банк

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 10:52
Война отбросила Украину на 15 лет в вопросах бедности – Всемирный банк - Фото
Фото: depositphotos.com

Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности, заявил региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи в интервью Интерфаксу-Украина.

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"Вторжение в Украину – это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности ", – сказал он.

Банерджи предположил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не довоенные реформы.

"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого служит способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну", – сказал он.

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Андрій Водяний
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Всемирный банк бедность Аруп Банерджи
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