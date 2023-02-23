Война отбросила Украину на 15 лет в вопросах бедности – Всемирный банк

Полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности, заявил региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи в интервью Интерфаксу-Украина.

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"Вторжение в Украину – это трагедия, которая имеет серьезные человеческие и экономические последствия. По нашим оценкам, за чертой бедности оказались еще 8 млн украинцев по сравнению с довоенным периодом. То есть страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности ", – сказал он.

Банерджи предположил, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не довоенные реформы.

"Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения. Примером этого служит способность власти поддерживать важнейшую социальную помощь и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну", – сказал он.

В марте 2022 года в ООН прогнозировали, что затяжная война может повлечь за собой крайнюю бедность 90% населения Украины.

В феврале 2023 года половина трудоустроенных украинцев рассказали социологам, что им урезали зарплату из-за войны.

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Андрій Водяний

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