Сейчас один работающий содержит одного пенсионера. Будем ли с пенсиями после войны?

Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа рынка капитала в Украине – среди ключевых приоритетов работы Кабинета министров в 2023 году, отметил недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Разговоры о необходимости внедрения в Украине второго уровня пенсионной системы ведутся настолько давно, что почти 20 лет назад в украинском пенсионном законодательстве появилась норма о внедрении обязательной накопительной системы. Однако – за все эти годы – этого так и не сделали.

На кону – демография

За это время демографический кризис в стране не просто усилился, из-за войны он приобрел масштабы катастрофы. Приведу всего несколько цифр:

– Из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости с 1991 года население Украины постоянно уменьшается. Если в 1991 году население составляло 51,6 млн человек, то на 1 января 2022 года эта цифра уже – 41,16 млн (по данным Госстата). То есть, за эти годы количество населения сократилось на 10 млн украинцев и продолжает сокращаться самыми стремительными темпами в мире.

– Кроме сокращения, статистика демонстрирует старение населения: доля граждан в возрасте до 17 лет в структуре постоянного населения страны равна 17,9%. Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах все меньшее количество женщин будет достигать репродуктивного возраста, ведь чем меньше рождается людей сегодня, тем меньше их завтра и послезавтра.

– Что касается коэффициента рождаемости на одну украинку: по данным Института демографии и социальных исследований, в 2021 году он составлял 1,1 ребенка. Это тоже один из самых низких показателей в мире. Чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизведение поколения, необходимо 2,15 ребенка на одну женщину.

Война России против Украины усугубила негативные процессы в разы, ведь начиная с 24 февраля 2022 года из Украины уехали не просто 7-8 млн украинцев. Во-первых, активно выезжала образованная часть населения, способная зарабатывать на жизнь (более половины выехавших за пределы Украины женщин имеют высшее образование, 30% – уже трудоустроены). Во-вторых, неизвестно, сколько украинцев вернутся на Родину после окончания войны. Также, к сожалению, понимаем, что, как следствие полномасштабной войны, количество трудоспособного населения уменьшится, а количество лиц с инвалидностью увеличится.

Среди негативных факторов в результате войны, которую развязал наш сумасшедший северный сосед, – и высокие показатели смертности мужчин трудоспособного возраста, и вероятный спад рождаемости, потеря жилья и значительное ухудшение его качества. И опять-таки рост смертности из-за обострения хронических болезней, стресса и невозможности жителями оккупированных и прифронтовых территорий вовремя получить надлежащую медицинскую помощь.

От факторов демографических – к факторам экономическим

По статистическим данным, по состоянию на июнь 2022 года в Украине насчитывалось 10,8 млн работающего населения, платившего ЕСВ, и столько же пенсионеров. То есть фактически сегодня один работающий содержит одного пенсионера. Коэффициент замещения (процент от зарплаты, который человек может получать в качестве пенсии) при таких условиях составляет 27,4%, это означает, что при выходе на пенсию доходы человека уменьшаются втрое. А средний размер пенсии (4 370 грн) – самый низкий в Европе и не может удовлетворить даже базовые потребности человека.

Думаю, вопрос: можем ли мы откладывать реформу пенсионной системы на неопределенное время или десять лет дискутировать о ее дизайне, отпал. Изменения необходимы уже сегодня. Ситуация сложная, однако более продолжительное промедление означает более глубокое и стремительное ухудшение.

Мы все ждем победы Украины в войне с Россией. Однако победить – недостаточно, страна оказалась перед другими, экономическими угрозами.

Очевидно, что при сохранении только солидарной пенсионной системы и добровольных накопительных пенсионных взносов (которые сегодня осуществляют только 2% всех украинцев), кризис не преодолеть. Действенным инструментом в таких условиях может стать структурированное и системное введение государством обязательной пенсионной накопительной системы. Соответствующий законопроект (№2683 от 27 декабря 2019 года) находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины и может быть основой для того, чтобы парламент принял его в первом чтении. Такой шаг позволит перейти от политического уровня к техническому, начать обсуждение архитектуры реформы, подготовить ко второму чтению качественный законодательный акт, ведь даже после принятия закона об обязательной накопительной пенсионной системе потребуется достаточно долгое время (около двух лет) на его реализацию.

А времени у нас нет, даже при условии, что закон вступит в силу через полгода, в полной мере реализовать реформу и ввести накопление возможно будет с 2025 года. Итак, время для пенсионных изменений пришло.

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