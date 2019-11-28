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Ущерб на $1 млрд. Европол арестовал 79 человек за мошенничество

Ущерб на $1 млрд. Европол арестовал 79 человек за мошенничество
28.11.2019, 08:03

В результате масштабной операции Европола арестованы 79 человек, которых подозревают в мошенничестве с кредитными картами при покупке авиабилетов

Полицейская служба Европейского союза (Europol) арестовала 79 человек, подозреваемых в поездках по билетам, купленным с использованием украденных, взломанных или поддельных данных кредитных карт.

Как пишет Bloomberg, мошенники нанесли авиакомпаниям по всему миру почти $1 млрд ущерба.

"Эта операция стала кульминацией многолетнего тщательно планирования между Европолом, правоохранительными, судебными и таможенными органами с авиакомпаниями и компаниями-эмитентами кредитных карт", - сказал заместитель исполнительного директора Европола Вил ван Гемерт.

Отмечается, что подозреваемые могут быть связаны и с более серьезными преступлениями, такими как нелегальная иммиграция, торговля людьми, контрабанда наркотиков и терроризм.

В Европоле уточнили, что в операции, которая проходила с 18 по 22 ноября, приняли участие 60 стран, 56 авиакомпаний и 12 онлайн-агентств.

  • В ноябре прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу о мошенниках, которые продали фейковые акций Tesla на 12 млн грн.
  • Три китайских мошенника причинили Apple ущерб на $6,1 млн.

 

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