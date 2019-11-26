Мошенники продали в Украине фейковых акций Tesla на 12 млн грн

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении двух организаторов псевдопредставительств компании Tesla Motors Inc. в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно следствию, два человека в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний - якобы представительств американской Tesla, использовав схожие названия. На своем сайте они разместили информацию о продаже ценных бумаг Tesla и автомобилей марки.

"В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали", - сообщают в прокуратуре.

Подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн, утверждает следствие.

Их действия инкриминированы по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация, отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.