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Мошенники продали в Украине фейковых акций Tesla на 12 млн грн

Мошенники продали в Украине фейковых акций Tesla на 12 млн грн
26.11.2019, 08:46

Прокуратура завершила расследование против мошенников, которые "продавали" акции Tesla в Украине

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении двух организаторов псевдопредставительств компании Tesla Motors Inc. в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно следствию, два человека в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний - якобы представительств американской Tesla, использовав схожие названия. На своем сайте они разместили информацию о продаже ценных бумаг Tesla и автомобилей марки.

"В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали", - сообщают в прокуратуре.

Подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн, утверждает следствие.

Их действия инкриминированы по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация, отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

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