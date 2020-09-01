Уволившийся главный айтишник Приватбанка устроился у конкурентов

Бывший члена правления Приватбанка по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк назначен исполнительным директором блока информационные технологии Альфа-Банк Украина. Об этом в банке сообщили Интерфакс-Украина.

"В зоне ответственности Андрея Гриценюка - подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка", - заявили в Альфа-Банке.

Гриценюк почти 20 лет работает в IТ-секторе украинских банков и НБУ. Из Приватбанка он уволился из-за постановления об ограничении зарплат в госсекторе в связи с коронавирусом в размере 48 000 грн.

29 апреля Кабмин урезал на период карантина зарплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний до 47 000 грн.

28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

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Сергей Чигирь

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