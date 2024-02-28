Ужгород потерял 300 млн грн из-за изъятия "военного" НДФЛ

Богдан Андреев (Фото: Сергей Костеж)

Из-за изъятия "военного" НДФЛ Ужгород потерял 300 млн грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал городской голова Ужгорода Богдан Андреев.



"В этом году будем иметь примерно минус 300 миллионов. Будем меньше делать, потому что не будет этих денег. При бюджете в два миллиарда. Тратили их мы, как все, – на нужды города, на нужды вооруженных формирований. Конечно, мы определенную часть средств отдавали нашей ТРО, НГУ, 15 батальон и т.д. Отдавали часть, не все", – сказал мэр.

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По его словам, Вооруженным Силам в прошлом году было отдано 108 млн грн.

"Но я же не единолично выделяю их. Есть сессия, они (депутаты. – Ред.) выделяли в зависимости от того, какие были запросы. Все было справедливо. В первые дни войны мы направили многое на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, город жил обычной жизнью. Коммунальные нужды никуда не делись. Уборка, ремонты, закупки. Это ежедневная жизнь", – добавил мэр Ужгорода.

Полная версия интервью: Ворота в Евросоюз. Мэр Ужгорода о бюджете, туризме и влиянии войны

В ноябре 2023 года Верховная Рада изъяла "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передала его в государственный бюджет в пропорции:

→ 45% – на дроны (около 43 млрд грн в 2024 году);

→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (9,6 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

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