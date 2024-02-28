Ужгород втратив 300 млн грн через вилучення "військового" ПДФО

Богдан Андріїв (Фото: Сергій Костеж)

Через вилучення "військового" ПДФО Ужгород втратив 300 млн грн. Про це в інтервʼю LIGA.net розповів міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.



"Цього року матимемо приблизно мінус 300 мільйонів. Будемо менше робити, бо не буде цих грошей. За бюджету в два мільярди. Витрачали їх ми, як всі, – на потреби міста, на потреби збройних формувань. Звичайно, ми певну частину коштів віддавали нашій ТРО, НГУ, 15 батальйон тощо. Віддавали частину, не всі", – сказав мер.

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За його словами, Збройним Силам минулого року віддали 108 млн грн.

"Але я ж не одноосібно виділяю їх. Є сесія, вони (депутати. – Ред.) виділяли залежно від того, які були запити. Все було справедливо. В перші дні війни ми спрямували багато на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Крім того, місто жило звичайним життям. Комунальні потреби нікуди не поділися. Прибирання, ремонти, закупівлі. Це щоденне життя", – додав мер Ужгорода.

Повна версія інтерв'ю: Ворота до Євросоюзу. Мер Ужгорода про бюджет, туризм і вплив війни

У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів та передала його до державного бюджету в пропорції:

→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (9,6 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

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