В 2019 году число очень богатых людей в мире выросло на 10%

В 2019 году число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на исследование Wealth-X.

По данным компании, общая стоимость состояний богатых также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн.

В 2018 году количество людей, чистая стоимость активов которых составляла от $5 млн до $30 млн, выросло всего на 1%.

Отмечается, что на глобальный рост благосостояния повлияла "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций".

В Северной Америке в 2019 году насчитывалось 1,05 млн VHNW (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723 790, в Европе - 678 370.

Лидируют по количеству очень богатых США (969 075), затем следует Китай (259 830). Далее - Япония, Германия и Франция.

В топ-10 городов вошли шесть американских, Азию и Европу представляют по два города. Первое место занял Нью-Йорк (110 170, рост за год на 16,9%), второе - Токио (73 845, рост на 10,3%), на третьем - Гонконг (64 855, рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

Компания Wealth-X провела такое исследование впервые. Ранее она публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях (ultra-high-net-worth, UHNW), состояние которых превышает $30 млн.

В декабре американский журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров с наибольшими потерями и с наибольшими доходами в 2019 году.

назвал пятерку миллиардеров Согласно индексу миллиардеров Bloomberg совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет $ 5,9 трлн, что почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в 2018 году . Bloomberg

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