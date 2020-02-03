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В 2019 году платежный баланс сведен с профицитом

В 2019 году платежный баланс сведен с профицитом
03.02.2020, 12:51

По предварительным данным НБУ, профицит платежного баланса за прошлый год составил $6 млрд

В декабре 2019 года положительное сальдо платежного баланса составило $3,3 млрд по сравнению с декабрем 2018 года - $1,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По предварительным данным, за 12 месяцев прошлого года профицит сводного платежного баланса составил $6 млрд (в 2018 году - $2,9 млрд). Положительное сальдо платежного баланса фиксируется пятый год подряд.

При этом, дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до $1,1 млрд (0,7% от ВВП). "Без учета компенсации, полученной НАК Нафтогаз Украины от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража, дефицит текущего счета составил $4 млрд (2.6% от ВВП) по сравнению с $4,4 млрд (3,3% от ВВП) в 2018 году", - уточняют в НБУ.

Отмечается, что экспорт товаров и услуг вырос на 6,4% (в 2018 году – 9,2%) и составил $46,1 млрд. Импорт вырос на 7,1% (в 2018 году - на 13,6%), его объемы составили $60,1 млрд.

Профицит счета операций с капиталом составил $38 млн (в 2018 году - $37 млн​).

Чистые заимствования от внешнего сектора в 2019 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $1 млрд (в 2018 - $4,3 млрд).

Прямые иностранные инвестиции в 2019 году оцениваются в $2,5 млрд.

На 1 января международные резервы выросли до $25,3 млрд. В НБУ уточняют, что этот объем обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца.

  • По результатам 2018 года, профицит платежного баланса составил $2,9 млрд, дефицит - увеличился до $4,7 млрд. тогда в НБУ отмечали, что положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. 

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Профицит платежного баланса отражает ситуацию, при которой суммарные чистые валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства. Профицит приводит к увеличению доходов и расходов госбюджета.

 

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НБУ платежный баланс
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