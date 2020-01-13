В 2020 году выросли штрафы для работодателей

В связи с увеличением с 1 января 2020 года минимальной заработной платы (4723 грн), выросли штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде. Об этом пишет Вестник ГФС со ссылкой на управление Гоструда в Черновицкой области.

В частности, за допуск к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время при фактической полной занятости, выплату заработной платы без начисления и уплаты единого соцвзноса и налогов налагается штраф в размере 141 690 грн.

За нарушение сроков выплаты зарплаты и других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем на один месяц, или выплата их не в полном объеме - 14 169 грн.

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда - 47 230 грн.

За несоблюдение установленных законом гарантий и льгот мобилизованным работникам - 47 230 грн.

За недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, препятствие в его проведении - 14 169 грн.

За препятствие при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в части законодательства о труде - 472 300 грн.

За нарушение других требований трудового законодательства - 4723 грн.