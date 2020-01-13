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В 2020 году выросли штрафы для работодателей

В 2020 году выросли штрафы для работодателей
13.01.2020, 09:02

Штрафы за нарушение трудового законодательства выросли из-за повышения минимальной зарплаты

В связи с увеличением с 1 января 2020 года минимальной заработной платы (4723 грн), выросли штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде. Об этом пишет Вестник ГФС со ссылкой на управление Гоструда в Черновицкой области.

В частности, за допуск к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время при фактической полной занятости, выплату заработной платы без начисления и уплаты единого соцвзноса и налогов налагается штраф в размере 141 690 грн.

За нарушение сроков выплаты зарплаты и других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем на один месяц, или выплата их не в полном объеме - 14 169 грн.

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда - 47 230 грн.

За несоблюдение установленных законом гарантий и льгот мобилизованным работникам - 47 230 грн.

За недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, препятствие в его проведении - 14 169 грн.

За препятствие при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в части законодательства о труде - 472 300 грн.

За нарушение других требований трудового законодательства - 4723 грн.

  • 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1233, который устраняет в Трудовом кодексе нормы, нарушающие права и законные интересы работодателей. Согласно документу, штрафы предлагается сократить в 8-10 раз.
  • 12 декабря закон был принят во втором чтении и в целом, но согласно данным на сайте Верховной Рады, еще не подписан президентом.
  • В 2018 году Гоструда выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате оштрафовала работодателей на 1,7 млрд грн.

 

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