В 2024 году Украина рассчитывает получить от приватизации более 4 млрд грн

В 2023 году Украина получила 3,3 млрд грн от приватизации. В этом году планирует выйти на уровень более 4 млрд грн

Львовский ювелирный завод выставлен на приватизацию. Фото: ФГИ

Заложенный в бюджет-2024 показатель поступлений от приватизации – 4 млрд грн. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Всего на приватизацию выставлено 1470 объектов.

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1453 из них – малая приватизация (начальная стоимость до 250 млн грн), в том числе:

1003 объекта отдельного имущества; 275 единых имущественных комплексов; 70 объектов незавершенного строительства; 59 объектов социально-культурного назначения; 46 пакетов акций.

Еще 17 объектов – большая приватизация (стоимость от 250 млн грн).

Планы по приватизации на 2024 год

Ранее Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году. В системе аукционов "Прозорро.Продажи" опубликован перечень 15 объектов крупной приватизации, в который вошли, в частности, контрольные пакеты акций:

Одесского припортового завода,

Центрэнерго,

Объединенной горно-химической компании,

Украинских энергетических машин,

Электротяжмаша,

Сумыхимпрома.

Также к приватизации готовятся госпакеты акций:

Днепровского электровозостроительного завода,

НАК "Украгролизинг",

Азовмаш,

Индор,

Орианы,

51-процентная доля Запорожского титано-магниевого комбината.

Кроме того, планируется приватизация целостных имущественных комплексов:

ДП "Угольная компания "Краснолиманская",

Уманского ликеро-водочного завода,

Завода алюминиевой фольги.

Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины.

В государственный бюджет Украины в 2021 году от приватизации поступило 5,1 млрд грн, что составило рекорд по поступлениям за десятилетие. Сумма поступлений в 2020-2021 годах превышала вместе взятые в предыдущие семь лет.

В результате войны приватизация в 2022 году остановилась, только в сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию. В 2022 году победители приватизационных торгов перечислили в госбюджет 1,7 млрд грн. Фонд госимущества успешно провел 193 аукциона. С этого времени малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд.

В 2023 году был продан на аукционах 431 находившийся в государственной собственности объект, в бюджет от приватизации поступило 3,3 млрд грн от малой приватизации.

В июне 2023 года Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации.