В 2024 году Украина рассчитывает получить от приватизации более 4 млрд грн
Заложенный в бюджет-2024 показатель поступлений от приватизации – 4 млрд грн. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Всего на приватизацию выставлено 1470 объектов.
1453 из них – малая приватизация (начальная стоимость до 250 млн грн), в том числе:
1003 объекта отдельного имущества; 275 единых имущественных комплексов; 70 объектов незавершенного строительства; 59 объектов социально-культурного назначения; 46 пакетов акций.
Еще 17 объектов – большая приватизация (стоимость от 250 млн грн).
Планы по приватизации на 2024 год
Ранее Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году. В системе аукционов "Прозорро.Продажи" опубликован перечень 15 объектов крупной приватизации, в который вошли, в частности, контрольные пакеты акций:
Одесского припортового завода,
Центрэнерго,
Объединенной горно-химической компании,
Украинских энергетических машин,
Электротяжмаша,
Сумыхимпрома.
Также к приватизации готовятся госпакеты акций:
Днепровского электровозостроительного завода,
НАК "Украгролизинг",
Азовмаш,
Индор,
Орианы,
51-процентная доля Запорожского титано-магниевого комбината.
Кроме того, планируется приватизация целостных имущественных комплексов:
ДП "Угольная компания "Краснолиманская",
Уманского ликеро-водочного завода,
Завода алюминиевой фольги.
Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины.
В государственный бюджет Украины в 2021 году от приватизации поступило 5,1 млрд грн, что составило рекорд по поступлениям за десятилетие. Сумма поступлений в 2020-2021 годах превышала вместе взятые в предыдущие семь лет.
В результате войны приватизация в 2022 году остановилась, только в сентябре 2022 года Фонд госимущества Украины возобновил малую приватизацию. В 2022 году победители приватизационных торгов перечислили в госбюджет 1,7 млрд грн. Фонд госимущества успешно провел 193 аукциона. С этого времени малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд.
В 2023 году был продан на аукционах 431 находившийся в государственной собственности объект, в бюджет от приватизации поступило 3,3 млрд грн от малой приватизации.
В июне 2023 года Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации.