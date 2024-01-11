У 2024 році Україна розраховує отримати від приватизації понад 4 млрд грн
Закладений у бюджет-2024 показник надходжень від приватизації – 4 млрд грн. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Усього на приватизацію виставлено 1470 об’єктів.
1453 з них – мала приватизація (початкова вартість до 250 млн грн), зокрема:
1003 об’єкти окремого майна; 275 єдиних майнових комплексів; 70 об’єктів незавершеного будівництва; 59 об’єктів соціально-культурного призначення; 46 пакетів акцій.
Ще 17 об’єктів – велика приватизація (вартість від 250 млн грн).
Плани щодо приватизації на 2024 рік
Раніше Фонд держмайна України підготував до приватизації п'ять великих об'єктів, які будуть виставлені на продаж у 2024 році. У системі аукціонів "Прозорро.Продажі" опубліковано перелік 15 об'єктів великої приватизації, до якого увійшли, зокрема, контрольні пакети акцій:
Одеського припортового заводу,
Центренерго,
Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,
Українських енергетичних машин,
Електроважмашу,
Сумихімпрому.
Також до приватизації готуються держпакети акцій:
Дніпровського електровозобудівного заводу,
НАК "Украгролізинг",
Азовмашу,
Індару,
Оріани,
51-відсоткова частка Запорізького титано-магнієвого комбінату.
Крім того, планується приватизація цілісних майнових комплексів:
ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська",
Уманського лікеро-горілчаного заводу,
Заводу алюмінієвої фольги.
Організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України.
До державного бюджету України в 2021 році від приватизації надійшло 5,1 млрд грн, що становило рекорд з надходжень за десятиріччя. Сума надходжень в 2020-2021 роках перевищувала разом узяті попередні сім років.
Через війну приватизація у 2022 році зупинилася, лише у вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію. У 2022 році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони. З того часу мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд.
У 2023 році було продано на аукціонах 431 об’єкт, що перебував у державній власності, до бюджету від приватизації надійшло 3,3 млрд грн від малої приватизації.
У червні 2023 року Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації.