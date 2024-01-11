У 2024 році Україна розраховує отримати від приватизації понад 4 млрд грн

У 2023 році Україна отримала 3,3 млрд грн від приватизації. Цього року планує вийти на рівень понад 4 млрд грн

Львівський ювелірний завод виставлений на приватизацію. Фото: ФДМ

Закладений у бюджет-2024 показник надходжень від приватизації – 4 млрд грн. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Усього на приватизацію виставлено 1470 об’єктів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

1453 з них – мала приватизація (початкова вартість до 250 млн грн), зокрема:

1003 об’єкти окремого майна; 275 єдиних майнових комплексів; 70 об’єктів незавершеного будівництва; 59 об’єктів соціально-культурного призначення; 46 пакетів акцій.

Ще 17 об’єктів – велика приватизація (вартість від 250 млн грн).

Плани щодо приватизації на 2024 рік

Раніше Фонд держмайна України підготував до приватизації п'ять великих об'єктів, які будуть виставлені на продаж у 2024 році. У системі аукціонів "Прозорро.Продажі" опубліковано перелік 15 об'єктів великої приватизації, до якого увійшли, зокрема, контрольні пакети акцій:

Одеського припортового заводу,

Центренерго,

Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,

Українських енергетичних машин,

Електроважмашу,

Сумихімпрому.

Також до приватизації готуються держпакети акцій:

Дніпровського електровозобудівного заводу,

НАК "Украгролізинг",

Азовмашу,

Індару,

Оріани,

51-відсоткова частка Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Крім того, планується приватизація цілісних майнових комплексів:

ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська",

Уманського лікеро-горілчаного заводу,

Заводу алюмінієвої фольги.

Організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України.

До державного бюджету України в 2021 році від приватизації надійшло 5,1 млрд грн, що становило рекорд з надходжень за десятиріччя. Сума надходжень в 2020-2021 роках перевищувала разом узяті попередні сім років.

Через війну приватизація у 2022 році зупинилася, лише у вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію. У 2022 році переможці приватизаційних торгів перерахували до держбюджету 1,7 млрд грн. Фонд держмайна успішно провів 193 аукціони. З того часу мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд.

У 2023 році було продано на аукціонах 431 об’єкт, що перебував у державній власності, до бюджету від приватизації надійшло 3,3 млрд грн від малої приватизації.

У червні 2023 року Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації.