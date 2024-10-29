В 98% приговоров за коррупцию суды в Украине ограничились штрафами

В Украине с начала войны вынесено 6877 приговоров по делам коррупции, но их количество снизилось по сравнению с довоенными показателями

Иллюстративное фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения в Украине было вынесено 6877 приговоров за коррупционные правонарушения, что значительно меньше по сравнению с довоенными показателями. Об этом сообщает Опендатабот.

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В предыдущие годы ежегодно фиксировалось около 2500 приговоров, а в 2021 году Реестр коррупционеров пополнился 6870 записями. С начала 2024 года было вынесено 1758 приговоров.

Снижение количества приговоров связано с тем, что представление деклараций в начале войны стало добровольным, а контроль со стороны НАПК временно не осуществлялся.

В этом году основные статьи, по которым судят коррупционеров, охватывают:

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — 663 приговора (37,7%), что на треть меньше, чем в прошлом.

Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора (35,4%). Такие нарушения выросли в 34 раза, что связано с завершением трех кампаний декларирования в апреле 2024 года.

Нарушение требований по конфликту интересов — 281 приговор (16%), что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

В 98% случаев наказанием стал штраф, в 1,5% – лишение свободы (27 приговоров). Больше всего коррупционных приговоров вынесено во Львовской (172 дела), Винницкой (151 дело) и Одесской области (115 дел). НАПК отмечает, что такие показатели скорее отражают стабильность работы судов в регионах, чем реальное количество нарушений.

По данным НАПК, сейчас проводится интенсивная проверка деклараций с использованием новых подходов. Внедрены автопроверки, а на полную проверку отбираются только декларации с высоким риском. За 9 месяцев 2024 года правоохранители открыли 126 уголовных производств по материалам НАПК.