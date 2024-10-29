У 98% вироків за корупцію суди в Україні обмежилися штрафами

В Україні від початку великої війни винесено 6877 вироків у справах корупції, але їхня кількість знизилася порівняно з довоєнними показниками

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З початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено 6877 вироків за корупційні правопорушення, що значно менше порівняно з довоєнними показниками. Про це інформує Опендатабот.

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У попередні роки щорічно фіксувалося приблизно 2500 вироків, а у 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився 6870 записами. Від початку 2024 року вже було винесено 1758 вироків.

Зниження кількості вироків пов'язане з тим, що подання декларацій на початку війни стало добровільним, а контроль з боку НАЗК тимчасово не здійснювався.

Цього року основні статті, за якими засуджують корупціонерів, охоплюють:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки (37,7%), що на третину менше, ніж торік.

Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироки (35,4%). Такі порушення зросли у 34 рази, що пов'язано із завершенням трьох кампаній декларування у квітні 2024 року.

Порушення вимог щодо конфлікту інтересів — 281 вирок (16%), що вдвічі менше порівняно з минулим роком.

У 98% випадків покаранням став штраф, у 1,5% — позбавлення волі (27 вироків). Найбільше корупційних вироків винесено на Львівщині (172 справи), Вінниччині (151 справа) та Одещині (115 справ). НАЗК зазначає, що такі показники скоріше демонструють стабільність роботи судів у регіонах, аніж реальну кількість порушень.

За даними НАЗК, зараз проводиться інтенсивна перевірка декларацій із використанням нових підходів. Впроваджено автоперевірки, а на повну перевірку обираються лише декларації з високим ризиком. За 9 місяців 2024 року правоохоронці відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами НАЗК.