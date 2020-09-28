В августе госдолг Украины уменьшился до 2,34 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в августе 2020 года уменьшился на 0,7%, в гривне – до 2,338 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,06% – до $85,1 млрд. Такие данные обнародовало Министерство финансов на официальном сайте.

По данным Минфина, в течение августа сумма долга в гривневом эквиваленте уменьшилась на 16,9 млрд грн, а в долларовом – выросла на $ 0,05 млрд.

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Как сообщает ведомство, уровень госдолга страны немного улучшился:

– внешний прямой долг – 1,452 трлн грн (62,1% от общей суммы госдолга), или $52,85 млрд;

– внутренний долг – 886,18 млрд грн (37,9%), или $32,25 млрд;

– государственный долг – 2,061 трлн грн (88,13% от общей суммы долга), или $75 млрд;

– гарантированный государством долг – 277,44 млрд грн (11,87%), или $10,1 млрд. Из них внешний долг – 256,07 млрд грн (10,95%), или $9,32 млрд, внутренний долг – 21,38 млрд грн (0,91%), или $0,78 млрд;

– государственный внешний долг – 1,196 трлн грн (51,15% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $43,53 млрд;

– государственный внутренний долг – 864,8 млрд грн (36,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $31,48 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции по сей день.

В 2020 году Украине необходимо погасить внешних долгов на сумму $3,5 млрд и внутренних в долларовом эквиваленте – на сумму $5,5 млрд.

На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году будет направлено около 600 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде.

Согласно методологии Минфина, соотношение госдолга к ВВП на уровне 60% является критическим показателем. В январе 2020 года этот показатель впервые с 2013 года опустился ниже 50%. Однако к середине года он вновь вернулся до уровня 60%.

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Наталия Софиенко

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