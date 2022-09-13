В Британии самая низкая безработица за 48 лет. Люди не ищут работу из-за низких зарплат

Уровень безработицы в Великобритании сократился до 3,6% во втором квартале, что является самым низким показателем с 1974 года. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные Управления национальной статистики (ONS).

Одной из причин снижения уровня безработицы является увеличение числа людей, которые больше не ищут работу и поэтому не учитываются в статистике безработных. Уровень неактивности вырос до 21,7%, самого высокого показателя с 2017 года.

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Отказ от поиска работы вызван низкими темпами увеличения уровня зарплат, которые не поспевают за ростом инфляции, достигшей 40-летнего максимума в 10,1%. Средний рост заработной платы в частном секторе с мая по июль составил 6% и 2% в государственном секторе. По данным ONS, это самая большая разница в росте зарплат между частным и государственным сектором за всю историю ведения статистики, не считая периода пандемии.

Временный отказ британцев искать новую работу создал дефицит рабочих рук в стране. На данный момент в Британии открыто 1,2 млн вакансий, но интерес к ним значительно упал.

"Безработных по-прежнему на полмиллиона больше, чем было до начала пандемии, но фирмы просто не могут найти работников на свои рабочие места", – прокомментировал ВВС ситуацию на рынке труда Тони Уилсон, директор Института исследований в области занятости.

По итогам июля уровень безработицы в Польше упал до 32-летнего минимума благодаря выехавшим украинцам.

27 июля НБУ сообщил, что война спровоцировала рост безработицы до 35%.

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Роман Бриль

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