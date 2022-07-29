UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война спровоцировала рост безработицы до 35%. До конца года должна сократиться – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 15:05
Война спровоцировала рост безработицы до 35%. До конца года должна сократиться – НБУ - Фото
Фото: EPA

Уровень безработицы подскочил до уровня 35% в стране через войну, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

НБУ отмечает, что из-за глубокого спада экономической активности и миграции значительная часть населения потеряла работу. Сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды ВСУ, сообщает НБУ.

Фото: НБУ

При этом регулятор предполагает, что, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше. 

НБУ прогнозирует, что до конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во втором квартале этого года, благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу.

Фото: НБУ

В дальнейшем возобновление экономической активности будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу, но, вероятно, изменится его структура.

В частности,  спросом будут пользоваться работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей в логистике. 

Читайте также: Падение ВВП в 2022 году будет самым глубоким за всю историю Украины – Нацбанк

Кроме того, недостаточные объемы инвестиций в экономике в ближайшие послевоенные годы и слабое финансовое состояние бизнеса будет сдерживать общее возобновление спроса на рабочую силу.

Нацбанк отмечает, что безработица долгое время будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Читайте также: Реальные зарплаты в 2022 году упадут более чем на 25% – прогноз НБУ

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война безработица прогноз нбу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 