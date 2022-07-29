Война спровоцировала рост безработицы до 35%. До конца года должна сократиться – НБУ

Уровень безработицы подскочил до уровня 35% в стране через войну, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

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НБУ отмечает, что из-за глубокого спада экономической активности и миграции значительная часть населения потеряла работу. Сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды ВСУ, сообщает НБУ.

При этом регулятор предполагает, что, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше.

НБУ прогнозирует, что до конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во втором квартале этого года, благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу.

В дальнейшем возобновление экономической активности будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу, но, вероятно, изменится его структура.

В частности, спросом будут пользоваться работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей в логистике.

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Кроме того, недостаточные объемы инвестиций в экономике в ближайшие послевоенные годы и слабое финансовое состояние бизнеса будет сдерживать общее возобновление спроса на рабочую силу.

Нацбанк отмечает, что безработица долгое время будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

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Наталия Фреик

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