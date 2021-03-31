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В бюджете на борьбу с COVID-19 есть "быстроликвидных" 6 млрд грн – Марченко

31.03.2021, 11:34
В бюджете на борьбу с COVID-19 есть
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

На начало 2021 года в госбюджете было предусмотрено 27,4 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"На начало года сформировался остаток в 6,1 млрд грн. Эту часть можно считать быстрой ликвидностью, которую можно направить на такие расходы, как дополнительные выплаты по безработице, частично он направлен на закупку вакцин. Общий объем средств на вакцины составляет 4 млрд грн, финансирование Нацслужбы здоровья – 17,3 млрд", – сказал министр.

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По словам Марченко, это – полный спектр расходов, необходимых на борьбу с пандемией.

"Мы не сформировали особого emergency-пакета, но таким пакетом могут быть расходы на вакцинацию, – отметил министр. – Это должно стать нашим приоритетом: можно тратить деньги на лечение, но, на мой взгляд, нужно действовать на опережение".

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  • 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн. Конечный срок поставки вакцины – 31 мая 2021 года.
  • По данным Госказначейства, Минздрав потратил на закупку вакцин от COVID-19 примерно 1,6 млрд грн (40% от плана) по бюджетной программе вакцинации населения.
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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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госбюджет сергей марченко COVID-19
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