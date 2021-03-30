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Карантинные 8000 грн. Верховная Рада приняла закон о помощи ФОПам

30.03.2021, 15:05
Карантинные 8000 грн. Верховная Рада приняла закон о помощи ФОПам - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла законопроект №5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19". "За" проголосовали 312 народных депутатов. 

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Закон предусматривает выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

От государства предусмотрено помощь в размере 8 000 гривень, а из средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Получить выплаты могут застрахованные лица-плательщики единого взноса.

Как сообщила во время представления законопроекта заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, документ вступает в силу со дня его опубликования.

На его реализацию Кабмину предоставляется 10 дней, но, как заверила Свириденко, задержек не будет, поскольку министры уже работают над разработкой соответствующих постановлений.

Оформить госпомощь можно будет через сервис госуслуг Дия. Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег.

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Наталия Софиенко
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