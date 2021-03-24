Кабмин вернул карантинные 8000 грн. Предпринимателям предлагают оформить помощь через Дию

Представители малого бизнеса вновь смогут подавать заявки на получение 8000 грн государственной помощи на период карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.

"Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают из-за введенных карантинных ограничений в "красных зонах", по 8000 грн. Так же как это было зимой", – написал премьер.

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Он добавил, что Кабмин ожидает, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для предпринимателей дополнительные выплаты.

Накануне, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей сообщила, что оформить госпомощь можно будет через Дию.

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг Дия и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8000 грн", – объяснила Свириденко.

Также местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека, добавила замглавы офиса президента.

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Роман Брыль

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