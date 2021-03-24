UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин вернул карантинные 8000 грн. Предпринимателям предлагают оформить помощь через Дию

24.03.2021, 13:32
Кабмин вернул карантинные 8000 грн. Предпринимателям предлагают оформить помощь через Дию - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Представители малого бизнеса вновь смогут подавать заявки на получение 8000 грн государственной помощи на период карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале. 

"Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают из-за введенных карантинных ограничений в "красных зонах", по 8000 грн. Так же как это было зимой", – написал премьер.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Он добавил, что Кабмин ожидает, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для предпринимателей дополнительные выплаты.

Накануне, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей сообщила, что оформить госпомощь можно будет через Дию.

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг Дия и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8000 грн", – объяснила Свириденко.

Также местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека, добавила замглавы офиса президента.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госпомощь карантинные ограничения бизнес в локдаун помощь малому бизнесу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 