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Локдаун. Рассчитывать помощь предпринимателям будут по-новому

23.03.2021, 11:01
Локдаун. Рассчитывать помощь предпринимателям будут по-новому - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе.  Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире "Украина 24".

Выплата будет снова проходить через Дию, а профинансируют эту программу местная и центральная власть вместе.

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Сумма выплаты предпринимателям будет зависеть он уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен городов. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно", — заявил Милованов.

По его словам, программа поддержки бизнеса будет работать по следующему алгоритму: местные власти области "красной" зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть придаст к тем средствам, которые готовы предоставить местные власти, еще 100%.

Впрочем, в областях, где сложная финансовая ситуация, Милованов говорит, что следует официально обращаться к центральной власти, и она будет решать ситуацию.

Одно из требований программы поддержки -  чтобы выплаты были через "Дию". "Потому что это позволяет добиться прозрачности, скорости и исключить злоупотребления", – добавил Тимофей Милованов.

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Наталия Софиенко
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