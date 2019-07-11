В ЕС отмечают замедление роста экономики

Рост экономики еврозоны ожидается на уровне 1,2% в этом году и 1,4% в 2020 году. Об этом говорится в промежуточном прогнозе экономического роста, опубликованном Европейской Комиссией 10 июля. Ранее рост экономики ЕС на 2020 год прогнозировался на уровне 1,5%. Об этом сообщает DW.

В то же время прогноз роста ВВП для всего Евросоюза прогнозируется на уровне 1,4% в 2019 году и 1,6% на 2020 год.

В Еврокомиссии ожидают, что в 2019 году рост ВВП Германии замедлится до 0,5%, а в следующем году рост возобновится на уровне 1,4%. Еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московиси заявил о рисках для региона и отметил "усиливающееся торговое напряжение". "Несколько секторов сильно пострадали - внешняя торговля и производство", - сказал он во время презентации промежуточного прогноза ЕС, передает агентство АР.

Московиси отметил, что экономический рост поддерживается сильным рынком труда, но все еще существует риск ухудшения экономического прогноза из-за "любой дальнейшей эскалации торгового напряжения".

Напомним, летом 2018 США ввели высокие пошлины на сталь и алюминий с ЕС. В ответ на это Евросоюз повысил пошлины на ряд американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Общая стоимость американских товаров, на которые распространяются новые пошлины ЕС, составляет 2,8 млрд евро.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин на европейские автомобили.

Впоследствии Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились отказаться от всех запланированных ранее взаимных штрафных пошлин. Они решили не вводить новые таможенные тарифы, пока будут продолжаться переговоры.

В апреле 2019 страны Европейского Союза поддержали мандат Еврокомиссии на переговоры с США об условиях двусторонней торговли.

Ранее сообщалось, что США могут ввести тарифы на товары из манипулирующих валютой стран.

В апреле США решили ввести пошлины на европейские товары стоимостью $11 млрд из-за субсидирования Евросоюзом французской авиастроительной компании Airbus. В ЕС пообещали ввести ответные пошлины на товары из США из-за Boeing.