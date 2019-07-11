Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 09:44

В ЕС отмечают замедление роста экономики

В ЕС отмечают замедление роста экономики

Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста на 2020 год из-за напряжения в международной торговле

Рост экономики еврозоны ожидается на уровне 1,2% в этом году и 1,4% в 2020 году. Об этом говорится в промежуточном прогнозе экономического роста, опубликованном Европейской Комиссией 10 июля. Ранее рост экономики ЕС на 2020 год прогнозировался на уровне 1,5%. Об этом сообщает DW.

В то же время прогноз роста ВВП для всего Евросоюза прогнозируется на уровне 1,4% в 2019 году и 1,6% на 2020 год.

В Еврокомиссии ожидают, что в 2019 году рост ВВП Германии замедлится до 0,5%, а в следующем году рост возобновится на уровне 1,4%. Еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московиси заявил о рисках для региона и отметил "усиливающееся торговое напряжение". "Несколько секторов сильно пострадали - внешняя торговля и производство", - сказал он во время презентации промежуточного прогноза ЕС, передает агентство АР.

Московиси отметил, что экономический рост поддерживается сильным рынком труда, но все еще существует риск ухудшения экономического прогноза из-за "любой дальнейшей эскалации торгового напряжения".

Напомним, летом 2018 США ввели высокие пошлины на сталь и алюминий с ЕС. В ответ на это Евросоюз повысил пошлины на ряд американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Общая стоимость американских товаров, на которые распространяются новые пошлины ЕС, составляет 2,8 млрд евро.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин на европейские автомобили.

Впоследствии Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились отказаться от всех запланированных ранее взаимных штрафных пошлин. Они решили не вводить новые таможенные тарифы, пока будут продолжаться переговоры.

В апреле 2019 страны Европейского Союза поддержали мандат Еврокомиссии на переговоры с США об условиях двусторонней торговли.

Ранее сообщалось, что США могут ввести тарифы на товары из манипулирующих валютой стран.

В апреле США решили ввести пошлины на европейские товары стоимостью $11 млрд из-за субсидирования Евросоюзом французской авиастроительной компании Airbus. В ЕС пообещали ввести ответные пошлины на товары из США из-за Boeing.

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, пошлины на товары, евросоюз, экономика ЕС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 