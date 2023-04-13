В ЕС решили, что резервы РФ нельзя отдать Украине. Хотят их инвестировать – Die Welt
В Европейской комиссии пришли к выводу, что замороженные на территории ЕС резервы Центрального банка России когда-нибудь придется вернуть. Поэтому их не будут отдавать Украине, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет Die Welt.
Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает инвестирование этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых.
По оценкам ЕК, такую чрезвычайную меру можно будет юридически обосновать с учетом грубых нарушений международного права со стороны России.
В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.
У европейского плана одна проблема: пока неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд евро.
- В ноябре 2022 года президент ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила инвестировать замороженные активы Центробанка России (300 млрд евро) и российских олигархов (19 млрд евро) с выплатой дохода в пользу Украины.
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