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В ЕС решили, что резервы РФ нельзя отдать Украине. Хотят их инвестировать – Die Welt

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 16:29
В ЕС решили, что резервы РФ нельзя отдать Украине. Хотят их инвестировать – Die Welt - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

В Европейской комиссии пришли к выводу, что замороженные на территории ЕС резервы Центрального банка России когда-нибудь придется вернуть. Поэтому их не будут отдавать Украине, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет Die Welt.

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"В неопубликованном документе, который есть в наличии издания, Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные резервы нельзя изымать, потому что когда-то, когда закончится война, их придется вернуть России", – говорится в публикации.

Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает инвестирование этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых.

По оценкам ЕК, такую чрезвычайную меру можно будет юридически обосновать с учетом грубых нарушений международного права со стороны России.

В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.

У европейского плана одна проблема: пока неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд евро.

  • В ноябре 2022 года президент ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила инвестировать замороженные активы Центробанка России (300 млрд евро) и российских олигархов (19 млрд евро) с выплатой дохода в пользу Украины.
Андрій Водяний
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