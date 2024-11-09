В этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников
В этом году Минобороны потратило 50 млрд грн на покупку беспилотников, среди которых 20 млрд – на дальнобойные дроны, так называемые "deep strike". Об этом рассказал директор департамента закупок Министерства обороны Глеб Каневский.
Долгосрочные контракты на изготовление таких БпЛА уже получили пять украинских компаний.
В 2024 году Агентство оборонных закупок профинансировало закупку оружия на 300 млрд грн, среди которых 50% – контракты с отечественными производителями.
"В обозримом будущем инвестиции Министерства обороны станут хорошей основой для привлечения международных инвестиций, потому что здесь будет готова производственная база, которая прошла кодификацию и имеет государственные контракты", – отметил Каневский.
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