FPV-дрони (Фото: MYKOLA TYS/EPA)

Цьогоріч Міноборони витратило 50 млрд грн на купівлю безпілотників, серед яких 20 млрд – на далекобійні дрони, так звані deep strike. Про це розповів директор департаменту закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.

Довгострокові контракти на виготовлення таких БпЛА вже отримало п’ять українських компаній.

У 2024 році Агенція оборонних закупівель профінансувала закупівлю зброї на 300 млрд грн, серед яких 50% – контракти з вітчизняними виробниками.

"У недалекому майбутньому інвестиції Міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти", – зазначив Канєвський.

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