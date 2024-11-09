Цьогоріч Міноборони витратило 50 млрд грн на купівлю безпілотників
Цьогоріч Міноборони витратило 50 млрд грн на купівлю безпілотників, серед яких 20 млрд – на далекобійні дрони, так звані deep strike. Про це розповів директор департаменту закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.
Довгострокові контракти на виготовлення таких БпЛА вже отримало п’ять українських компаній.
У 2024 році Агенція оборонних закупівель профінансувала закупівлю зброї на 300 млрд грн, серед яких 50% – контракти з вітчизняними виробниками.
"У недалекому майбутньому інвестиції Міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти", – зазначив Канєвський.
Читайте також
- На 2024-2025 роки Міністерство оборони спільно з Мінцифри законтрактувало 1,8 млн дронів на майже 147 млрд грн.