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В Европе недовольны усилиями Украины в борьбе с отмыванием денег

В Европе недовольны усилиями Украины в борьбе с отмыванием денег
06.09.2019, 16:06

От Украины ждут доклад о прогрессе в следующем году

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в отчете MONEYVAL.

По мнению аналитиков MONEYVAL, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года. 

При этом одна из рекомендаций по конфиденциальности была пересмотрена с "соответствующей" на "в значительной степени соответствующую".

"Власти Украины заявили, что они решают этот вопрос с помощью законодательства, которое все еще находится в черновом варианте. Поэтому рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность) переоценивается", - говорится в отчете.

В заключении сказано, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

MONEYVAL - Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.
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отмывание денег MONEYVAL
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