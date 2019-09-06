В Европе недовольны усилиями Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в отчете MONEYVAL.

По мнению аналитиков MONEYVAL, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.

При этом одна из рекомендаций по конфиденциальности была пересмотрена с "соответствующей" на "в значительной степени соответствующую".

"Власти Украины заявили, что они решают этот вопрос с помощью законодательства, которое все еще находится в черновом варианте. Поэтому рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность) переоценивается", - говорится в отчете.

В заключении сказано, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

В августе в своем ежегодном отчете Госдеп США отнес Украину к фискально непрозрачным странам.

MONEYVAL - Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.