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21.03.2019, 15:38

В феврале субсидии получили более 3,7 млн семей - Госстат

В феврале субсидии получили более 3,7 млн семей - Госстат

Средний размер субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 году составил 998,6 грн

В феврале 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3735,1 тыс. домохозяйств. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 году уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,7% и составил 998,6 грн.

По данным Госстата, в январе-феврале этого года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 465 000 домохозяйств, что на 17,4% больше, чем в январе-феврале 2018 года. При этом в городах таких обращений было 59,3%, в сельской местности - 40,7%.

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В январе-феврале 2019 года субсидии назначены 549 100 семьям (учитывая и тех, кто обратился в прошлом году, но назначена субсидия только в 2019 году, и тех, кому продлены субсидии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество увеличилось в 1,7 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-феврале 2019 года составила 518,0 млн грн (в городах - 318,8 млн грн, в сельской местности - 199,2 млн грн). За аналогичный период 2018 года - 352,1 млн грн (в городах - 239,0 млн грн, в сельской местности - 113,1 млн грн).

Ранее сообщалось, что с начала марта украинцам выплатили более 350 млн грн в рамках программы монетизации субсидий.

Напомним, что в госбюджете на 2019 год предусмотрено 55 млрд грн на субсидии.

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Теги: монетизация субсидий, субсидии
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