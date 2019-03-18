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18.03.2019, 11:58

В Кабмине рассказали, сколько уже потратили на субсидии

В Кабмине рассказали, сколько уже потратили на субсидии

С начала марта на выплату субсидий деньгами потратили 350 млн грн

Украинцам выплатили более 350 млн грн в рамках программы монетизации субсидий, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы выплатили уже более 350 млн грн субсидий. Процесс пошел… Фактически, к новому отопительному сезону придем с работающей системой", - отмечает премьер Владимир Гройсман

Преимуществом новой системы Гройсман назвал возможность эффективно использовать ресурсы и сэкономленные на коммунальных платежах деньги оставлять на собственные нужды.

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Напомним, субсидианты-пенсионеры начали получать субсидии наличными с 4 марта. С 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии тем гражданам, которые не являются пенсионерами.

В госбюджете на 2019 год предусмотрено 55 млрд грн на субсидии.

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Теги: субсидии, монетизация субсидий
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