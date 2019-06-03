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03.06.2019, 11:22

В Германии оценили потери для экономики Донбасса из-за войны

В Германии оценили потери для экономики Донбасса из-за войны

Немецкие экономисты впервые подсчитали, насколько упал валовой региональный продукт Донбасса

В результате войны в Донбассе валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013-2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а в Луганской области - на 52%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin).

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4630, для Луганского - на $3326. К 2014 году на долю Донбасса приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса.

Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением РФ).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина потеряла в среднем 15,1% ВВП на душу населения в военный период (2013-2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Напомним, по данным ООН, с начала гибридной войны более трех тысяч местных жителей погибли в Донбассе и до девяти тысяч получили ранения.

Ранее Минэкономразвития опубликовало обновленный консенсус-прогноз, согласно которому рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% при инфляции 8,7%. 

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Теги: Донбасс, ВВП, война в донбассе, валовой региональный продукт
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