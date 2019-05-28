В Украине замедлится рост ВВП: МЭРТ обновило консенсус-прогноз

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2019 году замедлится до 2,7% при инфляции 8,7%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародован на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Эксперты ожидают роста ВВП на уровне 2,7% по итогам 2019 года, 3% в 2020 году, 3,5% в 2021 году и 4% в 2022 году.

Прогноз по инфляции (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года): 8,7 % в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6% - в 2022-м.

Наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики в 2019-2022 годах названы: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ и усиление фактора трудовой миграции.

Из внешних рисков эксперты выделили усиление гибридных угроз нацбезопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Напомним, что в декабре прошлого года эксперты ожидали, что экономика Украины в этом году вырастет на 3% при инфляции 8%.

По данным Госстата, в четвертом квартале рост ВВП составлял 3,5%, в целом за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году реальный ВВП вырастет до 2,8%.

По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.