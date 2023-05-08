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В Германии резко сократилось промышленное производство. Заговорили о скорой рецессии

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 13:44
В Германии резко сократилось промышленное производство. Заговорили о скорой рецессии - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Германии зафиксировало неожиданное резкое сокращение промышленного производства в стране — на 3,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.   

Падение в промышленности вызвано замедлением производства в автомобилестроительном секторе. Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с февралем. Производство машин и оборудования упало на 3,4%, а производство в строительном секторе снизилось на 4,6%. 

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В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года.  

"После бурного роста промышленного производства в начале года в марте произошел неожиданно резкий спад", — подтверждают в Минэкономики Германии. 

В феврале промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с январем, а по итогам первого квартала рост составил 2,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года. 

"Немецкое производство все больше и больше страдает от глобального повышения ставок, которое все больше тормозит экономику. Риск рецессии в Германии возрастает", — прокомментировал агентству главный экономист Commerzbank Ральф Солвен. 

По словам экономиста из ING Карстена Бжески, в марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта, что увеличило вероятность пересмотра показателя ВВП за первый квартал в сторону понижения. 

ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4% до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост. 

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.

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Роман Бриль
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