В Германии резко сократилось промышленное производство. Заговорили о скорой рецессии

Министерство экономики Германии зафиксировало неожиданное резкое сокращение промышленного производства в стране — на 3,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Падение в промышленности вызвано замедлением производства в автомобилестроительном секторе. Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с февралем. Производство машин и оборудования упало на 3,4%, а производство в строительном секторе снизилось на 4,6%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года.

"После бурного роста промышленного производства в начале года в марте произошел неожиданно резкий спад", — подтверждают в Минэкономики Германии.

В феврале промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с январем, а по итогам первого квартала рост составил 2,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года.

"Немецкое производство все больше и больше страдает от глобального повышения ставок, которое все больше тормозит экономику. Риск рецессии в Германии возрастает", — прокомментировал агентству главный экономист Commerzbank Ральф Солвен.

По словам экономиста из ING Карстена Бжески, в марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта, что увеличило вероятность пересмотра показателя ВВП за первый квартал в сторону понижения.

ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4% до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост.

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.

За 2022 год экономика Украины упала меньше чем на 30%.

В первом квартале 2023 года экономика Китая вернулась к росту после отмены ковидных ограничений.

6 апреля Всемирный банк ухудшил экономический прогноз для Украины.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.