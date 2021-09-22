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В Германии ухудшили прогнозы по ВВП из-за перебоев в поставках промежуточных товаров

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 12:09
В Германии ухудшили прогнозы по ВВП из-за перебоев в поставках промежуточных товаров - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Рост ВВП Германии (крупнейшей европейской экономики) составит 2,5% в 2021 году вместо ожидаемых ранее 3,3%. Об этом заявили в немецком экономическом институте Ifo, сообщает Reuters.

Институт ухудшил прогноз из-за сбоев в цепочке поставок и дефицита промежуточных товаров (используются для дальнейшего производства). Также ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2022 год – до 5,1% (ранее 5,9%).

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"Сильное восстановление после кризиса с коронавирусом, первоначально ожидавшееся летом, откладывается. Промышленное производство в настоящее время сокращается из-за перебоев в поставках важных промежуточных товаров. В то же время поставщики услуг активно восстанавливаются после кризиса, связанного с коронавирусом", – заявил главный экономист Ifo Тимо Воллмершаузер.

Более оптимистичный прогноз на 2021 год дали в Ассоциации банков частного сектора Германии (BdB). Там ожидают рост в 3,3% в этом году и 4,6% в следующем.

"Самыми большими рисками, вызывающими неопределенность в отношении прогнозов, являются рост количества заболеваний COVID-19 и значительные узкие места в доставке и производстве, которые особенно влияют на немецкую промышленность", – говорится в сообщении BdB.

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Александр Мясищев
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ВВП Германии
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