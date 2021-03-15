UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия подсчитала ущерб от коронавируса для своей экономики. Могли потерять больше

15.03.2021, 11:14
Германия подсчитала ущерб от коронавируса для своей экономики. Могли потерять больше - Фото
Бремен, Германия (Фото: ЕРА)

С начала пандемии коронавируса, с марта 2020 года, ВВП Германии сократился на 250 млрд евро. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Немецкого института экономики (IW).

По итогам первого квартала 2021 года немецкий ВВП сократился на 50 млрд евро, добавляет издание.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

За последние 12 месяцев в Германии обанкротилось 16 300 компаний, а также появилось 5000 "зомби-предприятий", которые функционируют исключительно благодаря государственной финансовой помощи на период пандемии.

По словам директора IW Михаэля Гютера, кризис, вызванный распространением коронавируса стал "…беспрецедентным шоком для немецкой экономики".

От более значительных потерь экономику Германии спасла способность немецких компаний экономить на расходах.

К примеру, по подсчетам Немецкого объединения делового туризма, с начала пандемии немецкие компании сократили на 90% количество командировок, что позволило, в общем, сэкономить более 50 млрд евро.  

ВВП Германии по итогам 2020 года из-за введения карантина сократился на 5,1%, после роста на 0,6% в 2019 году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экономический кризис пандемия коронавируса ВВП Германии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 