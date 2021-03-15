Германия подсчитала ущерб от коронавируса для своей экономики. Могли потерять больше

С начала пандемии коронавируса, с марта 2020 года, ВВП Германии сократился на 250 млрд евро. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Немецкого института экономики (IW).

По итогам первого квартала 2021 года немецкий ВВП сократился на 50 млрд евро, добавляет издание.

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За последние 12 месяцев в Германии обанкротилось 16 300 компаний, а также появилось 5000 "зомби-предприятий", которые функционируют исключительно благодаря государственной финансовой помощи на период пандемии.

По словам директора IW Михаэля Гютера, кризис, вызванный распространением коронавируса стал "…беспрецедентным шоком для немецкой экономики".

От более значительных потерь экономику Германии спасла способность немецких компаний экономить на расходах.

К примеру, по подсчетам Немецкого объединения делового туризма, с начала пандемии немецкие компании сократили на 90% количество командировок, что позволило, в общем, сэкономить более 50 млрд евро.

ВВП Германии по итогам 2020 года из-за введения карантина сократился на 5,1%, после роста на 0,6% в 2019 году.

30 июня 2020 года ВВП Германии во втором квартале (с апреля по июль) 2020 года сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со вторым кварталом прошлого года немецкая экономика упала на 11,7%. Это самый низкий показатель с начала ежеквартальных подсчетов ВВП с 1970 года.

1 сентября министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что правительство Германии пересмотрело экономический прогноз на 2020 год и ждет сокращения ВВП на 5,8% вместо ожидавшегося ранее спада на 6,3%. Прогноз на 2021 год ухудшен – власти ждут роста ВВП на 4,4% по сравнению с предыдущей оценкой в 5,2%.

30 октября Евростат сообщил, что по результатам третьего квартала ВВП 19 стран еврозоны вырос на 12,7%, по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий рост квартального показателя с 1995 года.

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Роман Брыль

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