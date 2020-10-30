Отыграли карантин: ВВП еврозоны показал рекордный квартальный рост

По результатам третьего квартала ВВП 19 стран еврозоны вырос на 12,7%, по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий рост квартального показателя с 1995 года, сообщает Yahoo.Finance, ссылаясь на данные Евростата.

Рост показателя демонстрирует восстановление экономической активности после резкого спада во втором квартале, вызванного карантинными ограничениями, говорится в сообщении.

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В годовом выражении, ВВП еврозоны сократился на 4,3% в третьем квартале.

Эта же тенденция характерна для ВВП Евросоюза: рост в третьем квартале на 12,1 % по сравнению со вторым кварталом, но падение на 3,9% по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Евростат отмечает, что восстановление в третьем квартале временное, так как большинство европейских стран возвращают жесткий локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Возвращение к жесткому карантину будет иметь негативные последствия для экономик европейских стран и еврозоны в целом, говорится в сообщении.

Так, не смотря на то, что ВВП Франции по результатам третьего квартала вырос на рекордные 18,2%, падение экономики по итогу 2020 года ожидается на уровне 11%, по сравнению с предыдущим годом, прогнозирует министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

В Германии рост ВВП в третьем квартале составил 8,2%, но по итогу года ожидается падение на уровне 5,5%.

В Испании также зафиксирован рекордный рост квартального показателя ВВП – 16,7%. Однако, согласно прогнозу МВФ, падение испанской экономики в 2020 году составит 12,8%.

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Роман Брыль

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