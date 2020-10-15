Хуже, чем ожидалось. Экономике Германии предсказывают затяжное восстановление

Ведущие немецкие экономические институции ухудшили экономический прогноз для страны в связи с падением темпов восстановления экономики. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на странице Института мировой экономики (Килль, Германия).

В 2020 году падение ВВП Германии составит 5,4%. Ранее экономисты прогнозировали падение в 4,2%. Восстановление экономики в 2021 году составит 4,7% вместо ранее прогнозируемых 5,8%. В 2022 году рост ВВП Германии ожидают на уровне 2,7%.

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"Хотя значительная часть производства уже восстановлена, дальнейший процесс сокращения отставания – более сложная часть возврата к нормальному состоянию", – заявил Стефан Кутс, руководитель отдела прогнозов Кильского института.

Восстановление экономики замедляется теми секторами, которые особо зависят от социальных контактов: рестораны, туризм, оранизация мероприятий и авиаперевозки. По словам Кутса, эти отрасли восстановятся только к следующему лету.

"Активность в этой части немецкой экономики будет оставаться на низком уровне в течение некоторого времени и догонит остальные сферы экономики только после того, как меры по борьбе с пандемией будут в значительной степени отменены, чего мы не ожидаем до следующего лета", – отметил Кутс.

Докризисный уровень производства в стране не будет достигнут до конца 2021 года. Ожидается, что нормальная загрузка производственных мощностей будет достигнута только к концу 2022 года.

Самым важным в прогнозе экономисты посчитали неопределенность исхода пандемии. В институтах предполагают, что с весны 2021 года карантинные органичения могут быть сняты настолько, что к осени перестанут оказывать существенное влияние на экономическую активность.

Прогноз подготовили Немецкий институт экономических исследований, Мюнхенский институт экономических исследований, Институт мировой экономики (Килль), Институт экономических исследований (Галле) и Институт им. Рауля Валленберга.

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Александр Мясищев

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