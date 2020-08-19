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Германия проведет эксперимент: сотня немцев три года будет получать по 1200 евро в месяц

19.08.2020, 17:52
Германия проведет эксперимент: сотня немцев три года будет получать по 1200 евро в месяц - Фото
Фото: depositphotos.com

Германия начинает социальный эксперимент по внедрению универсального базового дохода, пишет Business Insider. 

Группу отобранных участников эксперимента разделили на две части. Первая, состоящая всего из 120 человек, будет получать безвозмездно 1 200 евро в месяц на протяжении трех лет. Изменения в качестве их жизни будут сравниваться со второй группой из 1 380 человек, кто не будет получать деньги.

Цель эксперимента –  развеять или подтвердить устоявшиеся стереотипы о получателях универсального базового дохода.

Оппоненты безвозмездного распределения денег считают, что получатели перестанут работать, будут лежать на диване, есть фаст-фуд и смотреть ТВ.

Сторонники уверены, что безвозмездная материальная помощь не повлияет на занятость, позволит получателями реализовать свой креативный потенциал и поддерживать демократические ценности.

Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований. Финансирование проводится за счет 140 000 частных денежных пожертвований.

Выводы по итогам эксперимента могут послужить основанием для введения универсального базового дохода на государственном уровне.  

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Роман Брыль
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