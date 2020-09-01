UA

Коронакризис. В Германии прогнозируют V-образное восстановление экономики

01.09.2020, 16:08
Коронакризис. В Германии прогнозируют V-образное восстановление экономики - Фото
Петер Альтмайер (фото - EPA)

Правительство Германии видит быстрое восстановление экономики после шока, вызванного коронавирусом. Об этом сказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает Reuters.

"В целом, мы можем сказать, что по крайней мере на данный момент мы имеем дело с V-образным развитием", - сказал Альтмайер журналистам, представляя обновленные прогнозы ВВП.

Он добавил, что не ожидает нового раунда карантинных мер, как в марте и апреле.

Альтмайер сказал, что правительство пересмотрело вверх экономический прогноз на 2020 год и ждет сокращения ВВП на 5,8% вместо ожидавшегося ранее спада на 6,3%. Прогноз на 2021 год пересмотрен вниз - теперь власти ждут роста ВВП Германии на 4,4% по сравнению с предыдущей оценкой в 5,2%.

Читайте также: Еврозону накрыла рецессия: 5 миллионов безработных за квартал и плохие прогнозы

Читайте также: Коронакризис. Что показал трекер восстановления украинской экономики

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
петер альтмайер ВВП коронакризис

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Партнерский проектДругий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 