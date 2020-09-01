Коронакризис. В Германии прогнозируют V-образное восстановление экономики

Правительство Германии видит быстрое восстановление экономики после шока, вызванного коронавирусом. Об этом сказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает Reuters.

"В целом, мы можем сказать, что по крайней мере на данный момент мы имеем дело с V-образным развитием", - сказал Альтмайер журналистам, представляя обновленные прогнозы ВВП.

Он добавил, что не ожидает нового раунда карантинных мер, как в марте и апреле.

Альтмайер сказал, что правительство пересмотрело вверх экономический прогноз на 2020 год и ждет сокращения ВВП на 5,8% вместо ожидавшегося ранее спада на 6,3%. Прогноз на 2021 год пересмотрен вниз - теперь власти ждут роста ВВП Германии на 4,4% по сравнению с предыдущей оценкой в 5,2%.

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ВВП Евросоюза во втором квартале сократился на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года. Экономика Германии за отчетный период сократилась на 10,1%.

По данным Госстата, падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинская экономика в третьем квартале начала восстанавливаться.

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Юрий Тарасовский

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