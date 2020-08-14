Еврозону накрыла рецессия: 5 миллионов безработных за квартал и плохие прогнозы

Пандемия COVID-19 уничтожила почти половину из 12 миллионов рабочих мест, созданных В еврозоне со времен кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg.

В первом полугодии занятость упала на 4,9 млн человек. Абсолютное большинство сокращений припало на второй квартал, когда были приняты самые строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Европейский центральный банк прогнозирует рост безработицы. Банк утверждает, что не все люди, которые сейчас работают по схемам неполной занятости или временно безработные, вернутся на свои прежние должности.

"Европейские правительства сделали огромные ставки на быстрое восстановление экономики, которое вернет уволенных сотрудников на работу. Последние данные показывают, что прогресс замедляется, что повышает вероятность массовых увольнений во второй половине года", - утверждает экономист Хайме Раш.

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Самые масштабные сокращения рабочих мест планируются в авиакомпаниях. Lufthansa намерена сократить 22 000 штатных сотрудников и предупредила, что возможны принудительные увольнения. Air France-KLM также планирует тысячные сокращения, чтобы получить государственную помощь.

По данным Евростата, экономика еврозоны в целом сократилась на 12,1% во втором квартале. Это самое большое падение за всю историю, возвращающее экономику 19 стран в состояние 2005 года.

Риски усиления регресса усиливаются вместе с ростом количества больных COVID-19. Министерство экономики Германии уже заявило, что восстановление страны будет продолжаться медленно после всплесков активности в мае-июне.

Франции грозит шок на рынке труда. Компания страхования от безработицы Unédic прогнозирует, что количество безработных в стране к концу года вырастет на 900 000. Что скрывает официальная статистика Франции читайте тут.

10 августа Госслужба занятости сообщила, что за период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного в Украине получили 406 000 человек. По данным Госстата, падение реального ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года.

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Александр Мясищев

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