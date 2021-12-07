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В госбюджете-2022 не учли доходы от ренты из железной руды – ЭП

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 12:52
В госбюджете-2022 не учли доходы от ренты из железной руды – ЭП - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600 в законе о госбюджете на 2022 год. Об этом заявили в Минфине на запрос Экономической правды.

В ведомстве отметили, что не имели возможности учесть в доходной части бюджета возможный эффект от изменений в налогообложении добычи железной руды, ведь "окончательная редакция таких изменений была определена уже во время голосования за проект №5600 в сессионном зале".

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Ранее председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявлял, что  ресурсы от данного законопроекта будут отражены в бюджете-2022 .В интервью Forbes Гетманцев уточнил, что №5600 может принести в бюджет 20–25 млрд грн.

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  • 2 ноября парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Документ поддержали 273 депутата.
  • 30 ноября Верховная Рада приняла налоговый законопроект №5600.
  • 1 декабря Кабмин одобрил редакцию законопроекта о госбюджете на 2022 год, подготовленную ко второму чтению. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что ко второму чтению в бюджете учтено нововведение законопроекта 5600, хотя он формально еще не является законом.

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Наталия Софиенко
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