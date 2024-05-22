В Харькове из-за войны сорвались сделки по продаже активов Фонда гарантирования

Фото - Харківська прокуратура

Фонд гарантирования вкладов физических лиц теряет потенциальных покупателей недвижимости из-за регулярных атак россиянами Харькова и боевых действий в прифронтовой Харьковской области. Об этом рассказал начальник отдела стратегии удовлетворения требований кредиторов ФГВФЛ Богдан Дубенский, информирует Финансовый клуб.

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В Харькове произошел случай, когда потенциальный покупатель заинтересовался коммерческой недвижимостью и готов был приобрести ее через платформу Prozorro.Продажи. Однако из-за бомбардировки ТЭС город остался без электричества, и Харьков оказался в блекауте.

Поэтому покупатель решил отказаться от сделки из-за сложной ситуации и неопределенности относительно будущего, отметил Дубенский.

Другой пример – майская активизация россиян на севере Харьковской области.

"Подобный кейс был с жилой недвижимостью – с квартирами. Так же через Prozorro.Продажи продавали, и были потенциальные покупатели, потому что это были довольно интересные объекты недвижимости. Но оккупант начал с севера на Харьков открывать еще один фронт и, к сожалению, снова потенциальные покупатели отказались", – отметил Дубенский.

21 мая спикер "Хортицы" отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и измніивой. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.

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