У Харкові через війну зірвались угоди продажу активів Фонду гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб втрачає потенційних покупців нерухомості через регулярні атаки росіянами Харкова та бойові дії в прифронтовій Харківщині. Про це розповів начальник відділу стратегії задоволення вимог кредиторів ФГВФО Богдан Дубенський, інформує Фінансовий клуб.

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У Харкові стався випадок, коли потенційний покупець зацікавився комерційною нерухомістю та був готовий придбати її через платформу Prozorro.Продажі. Проте через бомбардування ТЕС місто залишилося без електрики, і Харків опинився в блекауті.

Через це покупець вирішив відмовитися від угоди через складну ситуацію та невизначеність щодо майбутнього, зазначив Дубенський.

Інший приклад – травнева активізація росіян на півночі Харківщини.

"Подібний кейс був із житловою нерухомістю – з квартирами. Так само через Prozorro.Продажі продавали, і були потенційні покупці, тому що це були досить цікаві об’єкти нерухомості. Але окупант почав з півночі на Харків відкривати ще один фронт і, на жаль, знову потенційні покупці відмовилися", – зазначив Дубенський.

21 травня речник "Хортиці" зазначив, що ситуація в Харківській області залишається складною й мінливою. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

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